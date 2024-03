Em reunião, Lula e Macron destoam sobre Mercosul-UE e Putin vira saia justa

O presidente Lula (PT) e o presidente francês Emmanuel Macron voltaram a discordar hoje (28) sobre a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia e sobre a possível vinda do russo Vladimir Putin para o G20 no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lula recebeu hoje Macron no Palácio do Planalto para reunião bilateral e assinatura de atos cooperação. Em entrevista à imprensa após o encontro, os dois falaram —e destoaram— sobre o pacto entre os blocos econômicos, sobre as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e sobre as eleições da Venezuela.

O francês está no Brasil desde a última terça (26), quando encontrou com o presidente em Belém. Depois do evento no Planalto, eles foram almoçar juntos no Itamaraty e, no fim da tarde, Macron visitou o Congresso Nacional e se reuniu com o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG).