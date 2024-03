Lula diz que situação na Venezuela é 'grave' e que acompanhará eleições

Visita de Macron ao Brasil

As falas se deram durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron a Brasília. Lula recebeu o francês no Palácio do Planalto para reunião bilateral e assinatura de atos cooperação nesta manhã. Eles também almoçaram no Palácio Itamaraty.

Em coletiva após o encontro, Macron disse "apoiar tudo" o que Lula disse sobre a Venezuela. "Estamos tentando também achar soluções na França", completou.

No encontro, os dois trataram ainda do acordo entre Mercosul e União Europeia e sobre as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Macron elogiou a liderança internacional de Lula, mas reforçou que é contra o acordo entre os dois blocos econômicos da forma como está escrito, defendido por Lula.

Macron chegou a Belém na terça (26), na primeira visita ao país como chefe de Estado. Ele e Lula fizeram um passeio de barco pela baía de Guajará, formada pelos rios Guamá e Acará, com parada na Ilha do Combu, onde encontram lideranças indígenas.