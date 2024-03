Venezuela repudia nota do Brasil sobre eleições: 'Parece ditada pelos EUA'

Venezuela ainda agradeceu a Lula pelas manifestações de solidariedade. O Ministério das Relações Exteriores exaltou o fato de o presidente brasileiro, "de maneira direta e sem ambiguidades", ter condenado as sanções impostas pelos EUA à Venezuela. O bloqueio — definido como "criminoso" — foi adotado com o objetivo de "prejudicar nosso povo", conclui o governo venezuelano.

O Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia o comunicado cinzento e intervencionista, redigido por funcionários do Itamaraty, que pare ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos EUA, de onde se divulgam comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela.

Yvan Gil, chanceler venezuelano, no X (antigo Twitter)

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela repudia el gris e injerencista comunicado, redactado por funcionarios de la cancillería brasileña, que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los? pic.twitter.com/13G89wkeky -- Yvan Gil (@yvangil) March 26, 2024

Posicionamento do Itamaraty

Governo brasileiro rompeu o silêncio sobre as eleições na Venezuela. Em nota, o Itamaraty afirmou que, "esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelana, na noite de ontem [25], o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país". O pleito está marcado para 28 de julho.

Oposição a Maduro denunciou problemas para registrar candidatura. A coalizão PUD (Plataforma Unitária Democrática) disse ter sido impedida de acessar o sistema para inscrever Corina Yoris, indicada por María Corina Machado. De última hora, outro nome da oposição — Manuel Rosales, ex-rival de Hugo Chávez — decidiu (e conseguiu) se inscrever para enfrentar Maduro nas urnas.