Macron publica meme sobre foto com Lula e diz que visita 'foi um casamento'

Presidente quer aumentar número de brasileiros na França. Atualmente, são 5.000 — e a ideia fazer este contingente chegar a 8.000 até 2026. O objetivo, segundo o Macron, é "aumentar os intercâmbios científicos, artísticos e estudantis" e desenvolver o bilinguismo com novas seções de língua francesa e portuguesa.

Macron ainda exaltou eleição de Lula e democracia. Para o presidente francês, a volta de Lula à Presidência restaurou o equilíbrio institucional no Brasil. "Acreditamos na democracia. Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso. Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum", completou.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França! (...) Viva a amizade entre o Brasil e a França!

Emmanuel Macron, presidente da França, no X