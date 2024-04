Casal de empresários israelenses morre em queda de avião monomotor nos EUA

O empresário Liron Petrushka e sua esposa, Naomi, foram apontados pelo jornal Times of Israel como as duas vítimas do acidente. Liron Petrushka foi ex-jogador de futebol profissional em Israel e, mais recentemente, empresário de tecnologia nos EUA, em sociedade com a esposa e o cunhado. A empresa, aberta em 1999, foi vendida um ano depois por US$ 242 milhões, segundo o site de notícias Ynet.

Nos últimos anos, Liron esteve envolvido em várias iniciativas tecnológicas em todo o mundo e foi membro do conselho das startups Chek e UpWest Labs.

Informações preliminares sobre o acidente sugerem que o avião pilotado por Petrushka perdeu a aproximação a uma pista nordeste-sudoeste no aeroporto. O avião fez uma curva de 180 graus sobre o local e visou ganhar altitude, em uma suposta manobra de "arremetida" para outra tentativa de pouso. No entanto, logo após o avião contornar o aeroporto, ele perdeu velocidade e, posteriormente, o controle sobre a aeronave.

Investigadores da Administração Federal de Aviação e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes chegaram ao local do acidente na manhã de ontem (31). "Os destroços serão levados para um local seguro, onde passarão por uma avaliação adicional", informou o Conselho, em comunicado. Um relatório preliminar deve ser concluído em 30 dias.