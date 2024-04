Pai e avô tentam salvar criança e morrem em piscina de hotel na Austrália

O pai e o avô de uma criança de 2 anos morreram afogados após pularem na piscina de um hotel para resgatá-la, na Austrália.

O que aconteceu

Acidente aconteceu em Surfer's Paradise, na Gold Coast, no domingo (31). Dharmvir Singh, 38, e Gurjinder Singh, 65, de Victoria, na Austrália, morreram após tentar salvar a criança, na piscina do hotel Top of the Mark Holiday Apartments. As informações são da emissora de TV SBS.

A filha de Dharmvir estava brincando na parte mais rasa da piscina, quando perdeu o equilíbrio e caiu na parte mais funda. Sem saber nadar, a mãe da menina pulou atrás da criança.