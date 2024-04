Ucrânia faz ataque kamikaze com avião para explodir fábrica na Rússia; veja

Rússia quer "eliminar" ataques ucranianos. Em resposta à nova investida de Kiev contra seu território, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o exército russo está se "esforçando para minimizar e eliminar completamente" os ataques da Ucrânia.

Desde o início da guerra em 2022, a Ucrânia tem realizado ataques em indústrias russas, mas geralmente usa drones. Outras áreas visadas por Kiev no território adversário são ferrovias e refinarias.

Também foram registrados ataques com drones hoje em fábricas de Yelábuga e Nizhnekamsk no Tartaristão. Os ataques "não causaram danos graves nem afetaram o funcionamento dessas fábricas", segundo o serviço de imprensa da região em um canal no Telegram.

Próximo à Yelábuga fica uma zona que abriga fábricas química, de engenharia mecânica e metalúrgica. Em Nizhnekmask fica uma importante refinaria de petróleo.

*Com informações da AFP