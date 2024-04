Raio atinge campo de futebol durante partida e deixa 18 feridos no Japão

Condições meteorológicas adversas. Apesar do clima ruim para uma partida ao ar livre, a direção da Hosho High School disse à NHK que manteve a partida porque não chovia no momento e não tinha sinais de raios e trovões. Segundo a Agência de Meteorologia do Japão, o país enfrenta condições atmosféricas instáveis, que devem durar até amanhã (4).

O incidente escolar ocorreu horas depois de o Japão emitir um alerta de tsunami após o terremoto que atingiu o Taiwan. Devido a proximidade territorial, os serviços de segurança japoneses suscitaram a possibilidade de os tremores em Taiwan provocarem um tsunami que atingiria o país, mas horas depois os alertas foram cancelados.