Como é o 'Castelo do Harry Potter' da Ucrânia, destruído após ataque russo

Um ataque russo no sul da Ucrânia destruiu um edifício conhecido como "castelo de Harry Potter". Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas.

Como é o 'castelo do Harry Potter'

Popularmente chamado pelos habitantes locais de "castelo do Harry Potter", o edifício fica na cidade ucraniana portuária de Odessa, localizada às margens do Mar Negro. O prédio de estilo gótico teria ganhado esse apelido por ser parecido com o castelo de Hogwarts retratado nos filmes.

Local não é ponto turístico. Apesar de popular, o marco, na verdade, é uma instituição educacional privada de direito.