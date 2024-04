Israel aguarda resposta do Hamas sobre possível acordo antes de enviar delegação ao Cairo

Mas, até agora, houve poucos sinais de acordo sobre a diferença mais fundamental entre os dois lados, a exigência do Hamas de que qualquer acordo deve garantir a retirada das tropas israelenses e o fim permanente da operação militar em Gaza.

"Não podemos dizer ao nosso povo que a ocupação permanecerá ou que a luta será retomada depois que Israel recuperar seus prisioneiros", disse uma autoridade palestina de um grupo aliado ao Hamas. "Nosso povo quer que essa agressão termine."

Para Netanyahu, qualquer movimento provavelmente será afetado pelas divisões em seu próprio gabinete entre os ministros que pressionam para trazer de volta pelo menos alguns dos 133 reféns israelenses em Gaza e os mais radicais que insistem no ataque há muito prometido às forças remanescentes do Hamas na cidade de Rafah, no sul do enclave.

Uma incursão em Rafah acontecerá ?com acordo ou sem acordo?, disse Netanyahu nesta terça-feira, acrescentando que encerrar a guerra antes de atingir os seus objetivos está ?fora de questão?.

No entanto, autoridades israelenses afirmam que a operação em Rafah pode ser adiada se o Hamas aceitar o acordo oferecido - que não inclui um cessar-fogo definitivo, mas a devolução de 33 reféns vulneráveis em troca de um número muito maior de prisioneiros palestinos e uma pausa limitada nos combates.

"No que diz respeito a Israel, esta é a última chance de impedir uma varredura em Rafah. A IDF (forças de Israel) já começou a mobilizar tropas para essa operação", disse uma segunda autoridade israelense, falando sob condição de anonimato devido à natureza sensível das negociações.