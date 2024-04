Político morre após varanda cair durante comemoração de eleição na Turquia

Palaz não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã seguinte. Ele foi levado ao Hospital da Universidade de Pamukkale, após receber tratamento de emergência no hospital estadual de Tavas. O funeral foi realizado na mesquita Mestanaga, na mesma cidade, horas depois.

Parlamentar do CHP, Gülizar Biçer Karaca esceveu em um comunicado no Facebook: "Meu irmão Mehmet Palaz, a luta que você travou durante anos com esforço, paciência e incansabilidade, não deveria ter terminado hoje".

"Nos despedimos do nosso querido irmão, nosso vice-presidente do distrito de Tavas, em sua última jornada", escreveu o prefeito de Merkezefendi, Seniz Dogan, após o funeral. "Que Allah tenha misericórdia de Mehmet Palaz, desejo condolências à sua família e entes queridos".

Os resultados das eleições locais foram um duro golpe para o presidente conservador Recep Erdogan. Ele tinha grandes esperanças no próprio partido, o AK (Partido da Justiça e Desenvolvimento) na capital, Ancara, e na maior cidade, Istambul. Em vez disso, foi o CHP que saiu vitorioso em ambas as cidades e também em outras regiões do país.