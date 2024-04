EUA repreendem Brasil e outros países da América Latina em relatório sobre sequestro parental

Até o fim de 2023, entre os países da América Latina, o Brasil liderava a lista com 21 casos ainda sem resolver com os Estados Unidos. "Em 2023, duas crianças retornaram aos Estados Unidos vindas do Brasil", mas houve "atrasos por parte das autoridades judiciais" no processamento de alguns casos, afirma Washington.

A Argentina, por sua vez, tinha dois casos sem resolver, um deles há 13 anos e seis meses, "o mais longo do Departamento [de Estado] no mundo", diz o texto.

Quanto ao Equador, com dois casos em 2023, preocupa aos Estados Unidos que a dissolução do Congresso tenha impedido a votação de reformas no código de menores.

Honduras também tinha dois casos. O governo do presidente Joe Biden reconhece que foram feitos "esforços importantes" para solucionar "problemas sistêmicos".

Cita os atrasos provocados por requisitos impostos pela Autoridade Central de Honduras, como que se realizem análises nas famílias e avaliações psicológicas antes de apresentar um caso.

Por último, o Peru tinha sete casos pendentes. Os Estados Unidos criticam o fato de Lima não revisar "seus próprios procedimentos para se ajustar à Convenção, como tinha se comprometido [a fazer]", mas classifica de "passo positivo" uma resolução judicial que nomeia um juiz em cada distrito.