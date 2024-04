Ex-candidata à Miss Equador de 23 anos é morta a tiros em restaurante

Minutos antes de ser morta, a jovem compartilhou uma foto do prato que pediu no restaurante. A postagem foi realizada no Instagram, onde ela tem mais de 150 mil seguidores. Landy foi candidata a Miss Equador, representando a província de Los Ríos e, entre as 18 candidatas, ficou em quinto lugar. A jovem também já participou de vários concursos de beleza no país, informou o La Nación.

Polícia diz que está coletando informações e provas sobre o assassinato de Landy. Já o Ministério Público local informou que compareceu ao local do crime e apura as responsabilidades no caso.

LO ÚLTIMO | Landy Párraga Goyburo, una talentosa modelo y ex candidata al título de Miss Ecuador, fue asesinada a sangre fría por sicarios dentro de un restaurante en un concurrido centro comercial en Guayacán de Quevedo, Guayas. https://t.co/nrAKad2XwR pic.twitter.com/m8GWKhgRiy -- Sextovisión (@6toVision) April 29, 2024

Nome da influenciadora apareceu em investigação

Nome da influenciadora apareceu em investigação sobre estrutura do crime organizado em dezembro de 2023. A operação, conhecida como caso Metástasis, já deixou vários detidos. Em conversas obtidas pelo Ministério Público, o narcotraficante Leandro Norero (morto na prisão em 2022) comentou com o seu contador, Helive Angulo, que o nome de Landy aparecia em uma investigação por lavagem de dinheiro.

Na ocasião, Norero teria dito que não queria que a ex-candidata fosse ligada a ele. "Se minha esposa descobrir alguma coisa sobre ela [Landy], estou ferrado. Meu amigo, o nome dela não pode sair em lugar nenhum. Caso contrário, meu mundo desabará", teria afirmado narcotraficante, segundo o Daily Mail.