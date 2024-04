Ele comprou brincos Cartier de R$ 60 mil por R$ 66 --e lutou pra recebê-los

Valendo-se dessa lei, Villarreal apresentou uma queixa à Profeco (Procuradoria Federal do Consumidor), ainda de acordo com a publicação mexicana. Segundo o El Economista, um jornal da Cidade do México, essa lei é tão conhecida no país que as pessoas usam as redes sociais para chamar a atenção para preços "errados" nos sites de grandes varejistas.

Em publicações feitas no Instagram, Villarreal comentou o caso. "Estão fazendo com que esse caso escale, mas vou chegar até onde tiver de chegar. Tenho provas, vídeos e emails onde eles mesmos [Cartier] se contradizem no que estão fazendo e dizendo."

Btw, es un proceso tedioso pero las tablas están a mi favor y tengo todas las pruebas necesarias -- dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

Situação resolvida

Brincos em mãos. Antes mesmo da audiência de mediação do órgão de defesa do consumidor, a Cartier entregou o pedido de Villarreal.

O rapaz aproveitou para compartilhar em seu perfil no TikTok um vídeo de "unboxing" do artigo de luxo. Juntas, as duas publicações feitas por Villarreal já acumulam mais de cinco milhões de visualizações. Em uma delas, ele mostra a caixa e até um certificado de autenticidade que comprova que se trata de brincos originais. Já no segundo vídeo, mostra em detalhes o brinco cravejado de diamantes.