Queda de ônibus em abismo no norte do Peru deixa ao menos 23 mortos

O acidente de um ônibus que caiu em um abismo em uma estrada rural remota no norte do Peru deixou ao menos 23 mortos e mais de 15 feridos, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

Veículo caiu de penhasco de mais de 200 metros. O acidente ocorreu na noite deste domingo (28) em Celendín, a cerca de 850 quilômetros de Lima.

Ônibus transportava 35 pessoas e capotou antes da queda. "Aconteceu uma tragédia no caminho para Sorochuco. Houve 23 mortes em um acidente de trânsito", disse a promotora Olga Bobadilla à rádio RPP.