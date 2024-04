Gaza precisará de 14 anos para limpar bombas não detonadas, estima ONU

De forma semelhante às cenas de devastação total na cidade de Gaza descritas recentemente pela ONU, a Save the Children enfatizou que todos os edifícios que observou estavam "severamente danificados ou em escombros no chão", com algumas pessoas retornando para proteger o que restou de suas propriedades e pertences.

De acordo com uma avaliação provisória do Banco Mundial, mais de 60% dos edifícios residenciais e quase 80% das instalações comerciais foram danificados ou destruídos em Gaza entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, com 80% do total de danos concentrados nas províncias de Gaza, Gaza Norte e Khan Younis.

Além disso, a Save the Children observou que muitas crianças estavam caminhando sozinhas em ruas destruídas e em proximidade perigosa com prédios destruídos ou semidestruídos, sendo que muitas carregavam contêineres pesados, provavelmente de água.

Já em fevereiro, a Unicef estimou que pelo menos 17 mil crianças estavam desacompanhadas ou separadas de seus pais em toda a Faixa de Gaza.