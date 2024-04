Não é filme! Venezuela já abrigou prisão de luxo que tinha até zoológico

O local conta com diferentes edifícios e instalações recreativas. De acordo com a agência de notícias RFI, Tocorón não é apenas um edifício dividido em celas, mas tem também casas de madeira para os reclusos com e suas famílias, piscina, parques infantis, boate, restaurantes, casa de apostas, estúdio de gravação, jardim, pista de motociclismo e até estádio de beisebol.

Piscina na prisão de Tocorón, na Venezuela Imagem: Reprodução / CNNE

Funcionamento de cidade. Comércios com adesivos de marcas como Balenciaga, Gucci e Nike nas vitrines chamaram a atenção da jornalista Ronna Rísquez, que visitou a prisão e escreveu sua experiência para a BBC em outubro do passado.

Interior da prisão de Tocorón, na Venezuela Imagem: Reprodução / CNNE

Local também conta com zoológico particular. Com vista para a montanha, o zoológico da prisão abrigava pássaros, macacos, felinos, cavalos, porcos e outros animais. Todos eles ficavam em espaços adaptados de acordo com cada espécie.

"Aluguel". Também segundo a BBC, a população carcerária deveria pagar à organização para permanecer na prisão sem receber castigos físicos US$ 15 (R$ 75) por semana. Os presos também tinham que pagar por ligações telefônicas e outras comodidades, como camas ou estadias para visitantes.