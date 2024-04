Ex-CEO da Binance é condenado a 4 meses de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro

Segundo a investigação de duas agências do Departamento do Tesouro, a Binance não adotou as medidas necessárias para evitar que algumas transações fossem realizadas em benefício de grupos como Estado Islâmico (EI), Al Qaeda e Hamas.

Zhao se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de capitais e a Binance concordou em pagar 4,3 bilhões de dólares (22,3 bilhões de reais, na cotação atual) para encerrar o caso contra a empresa.

De acordo com documentos judiciais, os promotores buscavam para Zhao uma sentença de três anos de prisão por um crime que normalmente termina com a suspensão da pena, além do pagamento de uma multa de 50 milhões de dólares (259,7 milhões de reais) já acordada com as autoridades quando ele se declarou culpado. Mas o juiz decidiu por um tempo substancialmente menor de prisão para o empresário.

"Ele acreditava que violar a lei americana era a melhor maneira de atrair usuários, construir seu negócio e encher os bolsos. É uma decisão empresarial", justificou o Departamento de Justiça em sua solicitação.

- "Cometi erros" -

Antes da sentença, os advogados de Zhao argumentaram que uma suspensão da pena seria "justa, adequada e coerente" com a jurisprudência.