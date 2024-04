Terremoto em Nova York é sentido durante reunião da ONU sobre Palestina

O terremoto de 4.8 graus que atingiu Nova York hoje foi sentido durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, que tem sede na cidade.

O que aconteceu

A sessão discutia tensões no Oriente Médio e a questão palestina quando os tremores começaram. É possível ver as imagens das câmeras da ONU oscilarem e os presentes se entreolharem; no momento, discursava Janti Soeripto, presidente da organização Save The Children nos EUA.

Discurso foi interrompido. Soeripto falava sobre as condições degradantes de saúde e higiene para mulheres e crianças palestinas.