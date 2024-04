Nicholas Metson, de 28 anos, foi condenado à prisão perpétua por matar e esquartejar a esposa, Holly Bramley, em março de 2023. O caso ocorreu em Lincoln, na Inglaterra.

O que aconteceu

Homem cortou corpo da esposa em 224 pedaços. Metson matou Holly Bramley, então com 28 anos, com quatro facadas. Após a desmembrar, guardou o corpo na cozinha da casa do casal e contratou um amigo para jogar os restos em um rio.

Metson pesquisou se "Deus perdoa assassinato". No celular do homem, a polícia britânica encontrou também pesquisas como "que benefícios ganho se minha esposa morrer?" e "como se livrar de um corpo?".