Pais de autor de chacina em escola são condenados a até 15 anos de prisão

Jennifer e James são primeiros pais condenados por chacinas realizadas por filhos nos EUA.

Relembre o caso

Chacina matou quatro alunos e feriu outros sete em 2021 na escola em Oxford, cidade de pouco mais de 20 mil habitantes na região de Detroit. O adolescente tinha 15 anos quando cometeu o crime. No ano passado, ele foi julgado como adulto, e condenado à prisão perpétua.

Pais deram arma para o filho como presente de Natal. Uma professora do garoto também descobriu que ele estava procurando munição na internet, e chamou a mãe até a escola. Segundo a promotoria, ela não respondeu, e enviou uma mensagem de texto ao filho dizendo: "Não estou brava com você. Você tem que aprender a não ser pego".

Pai do adolescente ligou para a polícia no dia do tiroteio. Ao ouvir que havia um atirador na escola da região, James Crumbley ligou para a emergência, dizendo acreditar que o culpado poderia ser o filho dele. Pouco mais de duas semanas depois, ele e a esposa foram convocados para uma audiência, mas não apareceram. Os dois foram presos no dia seguinte.

Especialistas acreditam que o julgamento pode abrir novo precedente jurídico. No ano passado, os EUA registraram 656 tiroteios em massa, segundo a ONG Gun Violence Archive (Arquivo da Violência com Armas de Fogo, em tradução livre). O cálculo inclui qualquer incidente em que no mínimo quatro pessoas foram baleadas.