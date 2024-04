Israel usa pela 1ª vez o C-Dome, a versão marítima do Domo de Ferro; veja

As Forças de Defesa de Israel divulgaram imagens inéditas do sistema de defesa C-Dome em funcionamento pela primeira vez, com a interceptação de um drone que se aproximava do Mar Vermelho.

O que aconteceu

Vídeo mostra o drone invasor no radar e, segundos depois, explodindo ao ser interceptado sobre o mar. "Durante a noite, pela primeira vez, uma corveta de mísseis da classe Sa'ar 6 das IDF interceptou com sucesso um UAV (veículo aéreo não tripulado) que se aproximava do leste e cruzava em direção à área do Golfo de Eilat", informou o Exército israelense.

O drone supostamente entrou no espaço aéreo israelense perto da cidade de Eilat, no sul. Sirenes soaram para alertar a cidade portuária do Mar Vermelho na noite de segunda-feira (8).