Turista morre ao cair no mar enquanto tirava fotos nas Ilhas Canárias

Um turista da República Tcheca, de 53 anos, morreu após cair no mar em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na tarde de quarta-feira (10).

O que se sabe

O homem tirava fotos quando caiu, segundo as autoridades locais. Ele fazia registros das ondas gigantes formadas após uma tempestade que provocou estragos no município de Puerto de La Cruz. As informações são do jornal El Día.

Socorristas usaram um helicóptero para resgatar o turista. Os paramédicos tentaram ressuscitá-lo, mas a morte foi constatada minutos depois.