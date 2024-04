Irã 'encerra assunto' e alerta EUA para 'ficar fora' de conflito com Israel

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran's military action was in response to the Zionist regime's aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli? -- Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024

Biden se reuniu com sua equipe de segurança nacional. Usando a conta oficial da Presidência dos EUA no X (antigo Twitter), o democrata publicou uma foto do encontro e reafirmou seu compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã.

I just met with my national security team for an update on Iran's attacks against Israel. Our commitment to Israel's security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx -- President Biden (@POTUS) April 13, 2024

Sirenes são acionadas e Israel intercepta drones

Sirenes soaram em Jerusalém, onde explosões também foram ouvidas. Segundo as forças de defesa israelenses, o aviso sonoro também tocou: no norte e no sul de Israel, na região do Mar Morto, na área de Shomron, e na região de Negev.

Domo de Ferro interceptou drones. O governo de Israel compartilhou um vídeo dando "Graças a Deus" pelo sistema de defesa.