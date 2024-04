Reino Unido, França e Espanha condenam ataque do Irã: 'Irresponsável'

Presidente argentino vai montar comitê de crise. Javier Milei, que estava em viagem pelos Estados Unidos, vai voltar à Argentina no domingo (14) de manhã para "coordenar ações junto aos presidentes do mundo ocidental", segundo informou Manuel Adorni, porta-voz da Casa Rosada, sede do governo argentino.

El Presidente regresa a la Argentina para conformar un comité de crisis en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en Israel, para ponerse al frente de la situación y coordinar acciones con los presidentes del mundo occidental.



Itamaraty afirma estar monitorando a situação. A informação foi repassada pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro ao colunista Jamil Chade, do UOL.

Ataque do Irã

Canal ligado à mídia estatal do Irã confirmou ataque de drones. Segundo a PressTV, a Guarda Revolucionária do Irã — também conhecida como Força Quds, responsável pelas operações militares internacionais iranianas — "lançou extensivos ataques com drones contra alvos em territórios ocupados", termo que o Irã usa para descrever Israel.

Força Aérea de Israel está rastreando os drones iranianos. Segundo o porta-voz do Exército de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, os drones levarão horas para chegar ao território israelense, e os militares agora trabalham para interceptá-los "o mais rápido possível". "Esta é uma escalada grave e perigosa", disse Hagari.