Israel repudia fala de Petro sobre nazismo e corta exportação à Colômbia

Israel considerou que falas de Petro constituem apoio ao Hamas. A suspensão das exportações de material de defesa à Colômbia foi anunciada por Lior Haiat, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, no X (antigo Twitter). A guerra no Oriente Médio chegou hoje ao nono dia.

Israel repudia as declarações do presidente, que parecem apoiar as atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas, inflamam o antissemitismo, afetam os representantes do Estado de Israel e ameaçam a paz da comunidade judaica na Colômbia.

Lior Haiat, do Ministério das Relações Exteriores de Israel

Por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la cancillería israelí, Emb. Jonathan Peled, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las? pic.twitter.com/vJEfvVlikG -- Lior Haiat (@LiorHaiat) October 15, 2023

Resposta de Petro

"Se for necessário suspender relações com Israel, suspenderemos". Em resposta ao anúncio, o presidente da Colômbia disse que não será insultado e que o povo colombiano é "independente, soberano e justo". Ele também pediu aos outros países da América Latina que sejam solidários à Colômbia.