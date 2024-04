Embaixador de Israel diz que Brasil desaponta ao não condenar ataque do Irã

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse neste domingo (14), em entrevista à CNN Brasil, estar desapontado com o posicionamento do Itamaraty diante do ataque com drones e mísseis realizado neste sábado pelo Irã.

O que aconteceu

Zonshine afirmou que "procurou, mas não achou nenhum tipo de condenação" na nota divulgada pelo Itamaraty. "Fiquei muito desapontado. Acho que quando há este tipo de ataque, de um país em seu território contra outro país, e o Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena, me deixa muito desapontado. Espero que não continuem com este tipo de mensagens",

Questionado sobre se a postura do Brasil poderia reacender o mal-estar entre os dois países, Zonshine acrescentou que a pergunta deveria ser feita ao Itamaraty. "É uma situação muito clara, e não conseguiram condenar um ato terrorista".