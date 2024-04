Menina de 7 anos fica gravemente ferida após ataques do Irã, diz Israel

Pai afirma que a filha dormia no momento do ataque. "[O estilhaço] caiu na nossa casa por volta das duas horas da madrugada. Ela estava dormindo e nós a levamos imediatamente para o Hospital Soroka", disse o pai à imprensa local. O serviço de emergência de Israel diz que a polícia investiga as circunstâncias do caso.

Ao menos outras 31 pessoas foram levadas a hospitais. Autoridades israelenses afirmam que entre essas pessoas estão cidadãos que sofreram ferimentos leves ou tiveram crises de ansiedade durante os ataques iranianos.

Israel fala em mais de 300 disparos. Segundo um porta-voz do Exército israelense, o Irã lançou 180 drones com explosivos, 120 mísseis balísticos e 30 mísseis de cruzeiro. 99% foram interceptados pelo sistema antimíssil, informou o estado judeu.

Mísseis do Irã causaram danos à infraestrutura da Base Aérea de Nevatim, no sul de Israel. O Exército classificou esses danos como pequenos e disse que a base aérea está funcionando normalmente. "O Irã pensou que seria capaz de paralisar a base e assim danificar as nossas capacidades aéreas, mas falhou!, disse um porta-voz.

Ataque do Irã

Canal ligado à mídia estatal do Irã confirmou ataque de drones. Segundo a PressTV, a Guarda Revolucionária do Irã — também conhecida como Força Quds, responsável pelas operações militares internacionais iranianas — "lançou extensivos ataques com drones contra alvos em territórios ocupados", termo que o Irã usa para descrever Israel.