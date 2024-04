Golpe descarado: mundo repercute caso de mulher que levou tio morto a banco

A imprensa internacional repercutiu o caso da mulher que levou um suposto tio já morto para sacar R$ 17 mil em uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro, na terça-feira (16).

O que aconteceu

O jornal britânico The Sun chamou o caso de "um golpe descarado". A publicação diz que a mulher tentou sacar o valor em dinheiro mesmo com idoso morto.

O Daily Star comparou o caso ocorrido no Rio ao roteiro do filme "Um Morto Muito Louco". No longa de 1989, destaca o jornal, dois amigos que trabalham em uma agência de seguros passam um fim de semana com um cadáver fingindo que o morto está vivo, após descobrirem uma fraude de R$ 10 milhões.