Falha em assento causou incidente em voo da Latam, diz investigação

Uma falha no assento do comandante teria provocado o incidente durante o voo LA800, da companhia aérea Latam, no trajeto entre Sydney (Austrália) e Santiago (Chile), no dia 11 de março, que deixou pelo menos 13 feridos.

O que aconteceu

Informação foi revelada em relatório divulgado pela DGAC (Direção-Geral de Aeronáutica Civil do Chile). O documento diz que o assento do lado esquerdo da cabine, com o capitão em posição, iniciou um "movimento involuntário para frente".

Relatório não explica o que teria provocado o movimento involuntário. "A recuperação da aeronave pela tripulação de voo de uma condição de descida involuntária de aproximadamente 400 pés não excedeu as cargas positivas ou negativas permitidas pelo fabricante para este tipo de condição de voo", diz trecho do documento, divulgado pela rede local TVN.