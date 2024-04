Pesquisadores revelam descoberta de fósseis de cobra gigante com 15 metros

Paleontólogos na Índia revelaram a descoberta de vértebras fossilizadas de uma espécie de cobra gigante, denominada Vasuki indicus, que pode ter chegado a quase 15 metros de comprimento.

O que os cientistas descobriram

A análise dos fósseis mostrou que a cobra pertencia à família Madtsoiidae, semelhante às jiboias e pítons. A descoberta oferece pistas sobre o clima da Índia há milhões de anos, segundo os pesquisadores. O estudo foi publicado nesta quinta-feira (18), na revista científica Nature.

Os restos fossilizados foram encontrados em uma mina de carvão. Sunil Bajpai, coautor do estudo e paleontólogo de vertebrados do Instituto Indiano de Tecnologia Roorkee, descobriu os fósseis em 2005, no oeste da Índia.