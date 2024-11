Vice ameaça mandar matar presidente das Filipinas

A vice-presidente das Filipinas, Sara Duterte, afirmou publicamente neste sábado (23) que contratou um profissional para matar o presidente, Ferdinand Marcos Jr., caso ela seja assassinada.

O que aconteceu

Duterte alerta que ameaça "não é uma brincadeira". Durante entrevista coletiva, ela disse estar decidida com a orientação. "Não se preocupe com a minha segurança, porque eu já conversei com uma pessoa e disse a ela: 'se eu for morta, não pare até matá-los'".

Ameaça se estende para outras duas pessoas. Duterte afirma que também encomendou a morte da primeira-dama, Lisa Aranet, e do presidente da Câmara dos Representantes das Filipinas, Martin Romualdez.