Ataques israelenses matam 16 pessoas e deixam dezenas de feridos no Líbano

Israel confirmou o ataque ao sul do Líbano, mas não comentou o bombardeio na região central da capital. Em um comunicado publicado no Telegram, as Forças de Defesa de Israel informaram que os ataques ao sul do país foram "contra alvos terroristas do Hezbollah".

Mísseis atingiram edifício de oito andares

O ataque ao centro de Beirute destruiu um prédio de oito andares. O bombardeio ocorreu no bairro popular e densamente povoado de Basta. Imagens transmitidas pelo canal libanês Al Jadeed mostraram que outros prédios residenciais foram gravemente danificados.

Várias ambulâncias estão no local. Equipes de resgate trabalham para retirar os escombros em busca de possíveis sobreviventes, segundo imagens da AFPTV.

Israel usou bombas destruidoras de bunkers no ataque, disse a Agência de Notícias do Líbano. As explosões ocorreram por volta das 4h, no horário local, 23h da sexta-feira (23), no horário de Brasília. Fontes de segurança disseram à agência de notícias Reuters que pelo menos quatro bombas foram lançadas no ataque.

As Forças de Defesa de Israel não comentaram o bombardeio. De acordo com o jornal israelense The Times of Israel, o alvo do ataque seria o principal comandante do Hezbollah, Muhammad Haydar. Ainda não há informações se ele foi atingido.