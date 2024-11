Ucrânia acusa Rússia de usar míssil balístico; quais países têm essa arma?

A Rússia mantém o maior e mais diversificado arsenal de ICBMs, com sistemas terrestres e submarinos. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o míssil RS-28 Sarmat, conhecido como Satan 2, pode carregar até 16 ogivas pequenas ou 10 grandes, com alcance de 18.000 km.

Outro destaque é o Avangard, um veículo hipersônico que pode atingir velocidades de até 32.000 km/h. E ainda realizar manobras imprevisíveis, como descrito pelo Ministério da Defesa da Rússia. Além disso, o míssil móvel Yars, com alcance de 10.500 km, oferece flexibilidade e grande poder destrutivo. A força submarina russa inclui mísseis Bulava, transportados por submarinos da classe Borei.

China

A China está expandindo rapidamente seu arsenal nuclear. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o míssil balístico DF-41 é o mais avançado do país, com alcance entre 12.000 e 15.000 km e capacidade para transportar até 10 ogivas nucleares independentes. Além disso, a China opera mísseis submarinos JL-2, com alcance de 7.200 km, ampliando suas capacidades de retaliação. Segundo o Departamento de Defesa dos EUA, o país está investindo em sistemas móveis e subterrâneos para proteger sua força estratégica.

França

O arsenal francês é baseado em submarinos balísticos da classe Triomphant, cada um equipado com mísseis M51. Segundo o Ministério das Forças Armadas da França, esses mísseis podem carregar até seis ogivas nucleares cada e têm alcance de 10.000 km. A França utiliza esse sistema como um componente de sua estratégia de dissuasão, priorizando a capacidade de retaliação em caso de agressão nuclear.