Brasileiro é agredido após ser questionado sobre nacionalidade na Irlanda

Ao menos dois brasileiros foram agredidos após serem questionados sobre a própria nacionalidade em Limerick, na Irlanda.

O que aconteceu

Uma das vítimas precisou ser socorrida ao hospital. No último dia 13, Roberto Gomes Junior, 33, afirmou que voltava do trabalho com o irmão, 28, quando foi abordado por um homem que questionou a nacionalidade deles. Ao ouvir que Roberto era brasileiro, o criminoso tirou um objeto das calças e o golpeou na cabeça.

O brasileiro levou seis pontos na testa e pagou uma conta de 100 euros (cerca de R$ 550) no hospital. Ele precisou parar de trabalhar por dias para se recuperar e, mesmo sem estar totalmente apto devido aos ferimentos, pretende voltar ao trabalho neste sábado (20) para não perder a renda.