Homem é preso após invadir consulado do Irã em Paris e ameaçar se explodir

Ele ameaçou se explodir "para vingar o irmão", mas não estava com nenhum explosivo, apurou a Europe 1. O mesmo homem é suspeito de ter queimado pneus em frente ao consulado no dia 9 de abril.

Área está isolada e prédio está sendo vistoriado. O bairro onde fica o consulado iraniano, no 16º Arrondissement, está completamente fechado ao tráfego e as linhas 6 e 9 do metrô foram fechadas.

Não está claro se o caso está relacionado a escalada de tensões entre Irã e Israel. Na noite de ontem, mísseis israelenses atingiram o Irã seis dias após o ataque a Israel. Autoridades iranianas sinalizaram que não há planos de retaliação.

*Com informações de Reuters, AFP e ANSA