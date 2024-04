Irã minimiza novo ataque de Israel e sinaliza que não haverá retaliação

Explosões ecoaram sobre uma cidade iraniana nesta sexta-feira, no que fontes descreveram como um ataque israelense, mas Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação - uma resposta que parecia destinada a evitar uma guerra mais ampla na região.

A escala limitada do ataque e a resposta silenciosa do Irã parecem sinalizar um esforço bem-sucedido dos diplomatas que têm trabalhado sem parar para evitar uma guerra total desde um ataque iraniano com drones e mísseis contra Israel no último sábado.

A mídia e as autoridades iranianas descreveram um pequeno número de explosões que, segundo eles, resultaram nas defesas aéreas do Irã atingindo três drones sobre a cidade de Isfahan. Notavelmente, eles se referiram ao incidente como um ataque de "infiltrados", e não de Israel, evitando a necessidade de retaliação.