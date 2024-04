Jacaré de 3 metros é capturado após invadir pista de Força Aérea dos EUA

Um jacaré foi capturado após invadir uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, na Flórida. As informações são da Fox News.

O que aconteceu

Animal de 3 metros circulou entre aviões militares. O perfil oficial da Base MacDill, da Força Aérea, brincou com a situação e descreveu o animal como "o mais novo aviador dentuço". Em uma das fotos, ele parece até descansar junto ao trem de pouso.

Jacaré se deitou entre as rodas de um dos aviões da base aérea Imagem: Divulgação/MacDill Air Force Base

Vídeo mostra resgate de animal. Agentes da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida cobriram os olhos do jacaré com um pano e tentam amarrá-lo enquanto se debate. O animal foi solto no rio Hillsborough, próximo à base aérea.