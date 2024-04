Governo de Milei diz que expulsará estrangeiros que cometam crimes no país

Em janeiro deste ano, a ministra de Segurança, Patricia Bullrich, já havia defendido a medida. Em entrevista a uma rádio local, ao comentar o assassinato de cinco pessoas na cidade de González Catán, a ministra afirmou que o governo irá propor uma lei que modifique a situação atual. "Quem vem para usurpar, para matar, deve ser expulso, a menos que tenha nascido na Argentina ou tenha residência permanente. Essa é uma medida corretiva que deve ser tomada imediatamente", defendeu.

Para Bullrich, caso o crime cometido seja grave, a pena deve ser cumprida na Argentina. "Vamos mudar as leis, depois de votadas, para que os estrangeiros que cometem crimes na Argentina e estejam em situação irregular saiam do país. Claro que há estrangeiros que cometem crimes e causam danos gravíssimos. Esses têm que cumprir pena. Caso contrário, sair do país seria como uma salvação", argumentou. As informações são do jornal argentino Infobae.

Ela ainda rebateu críticas sobre a sua declaração. "Outro dia houve cinco mortes, de que direitos humanos estamos a falar? Deixe-os entrar na fila, um após o outro, para nos dizer o que devemos fazer para salvar a vida dos argentinos", afirmou.

O ministro do Interior, Guillermo Francos, também já havia feito considerações sobre o tema. Para ele, "os estrangeiros que cometem crimes devem cumprir a pena para depois serem expulsos do país com proibição de reentrada".