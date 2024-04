Governo dos EUA dará R$ 100 mil por informação sobre golfinho morto a tiros

Autoridades norte-americanas estão oferecendo recompensa de US$ 20 mil (ou R$ 103 mil, na cotação atual) para quem der informações que levem à prisão do responsável por matar um golfinho a tiros no estado de Louisiana.

O que aconteceu

O golfinho-nariz-de-garrafa foi encontrado morto por uma pessoa em 13 de março, na praia de West Mae. Segundo NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), ligado ao governo dos EUA, o animal tinha "ferimentos consistentes por ser baleado com arma de fogo". O departamento investiga a morte.

A necropsia realizada apontou para balas alojadas. O exame do cadáver feito em Nova Orleans concluiu que múltiplas cápsulas estavam alojadas na carcaça do bicho, inclusive no cérebro, medula espinhal e coração do golfinho.