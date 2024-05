Mais de 100 mil pessoas já fugiram de Rafah diante de ofensiva de Israel

2. Defesa de Trump troca acusações com atriz pornô em julgamento. No segundo dia do depoimento de Stormy Daniels em Nova York, a defesa do ex-presidente reiterou que a ex-estrela pornô estaria mentindo sobre o encontro sexual com Trump em 2006 e que ela queria apenas extorquir dinheiro. O republicano é acusado de fraudar documentos contábeis para ocultar um pagamento de US$ 130 mil destinado a comprar o silêncio da ex-atriz na campanha presidencial de 2016. Os advogados de Trump apresentaram Daniels ao júri como "mentirosa, sórdida e gananciosa." O The New York Times escreve que nesse dia tenso no tribunal Stormy Daniels "revidou em um interrogatório combativo, negando as alegações da defesa com respostas afiadas.". O juiz não aceitou novamente o pedido de Trump para que o julgamento fosse suspenso.

3. Bélgica inscreve o bem-estar animal na Constituição. Após anos de discussões, a medida foi aprovada pelo parlamento federal do país. Os opositores temiam que uma ampla noção do conceito pudesse limitar atividades econômicas. As organizações de defesa dos animais estimam que terão mais instrumentos para contestar certas práticas vistas como atos de crueldade, entre elas a trituração de pintinhos machos na indústria de ovos. A lei constitucional também deverá garantir a melhor proteção de animais domésticos contra atos de violência. Em muitos casos as associações são obrigadas pela Justiça a devolvê-los aos proprietários que os maltratam. Os governos regionais deverão levar em conta o bem-estar animal na elaboração de leis. A Bélgica é o sexto país da União Europeia a garantir uma proteção constitucional aos animais.

Telescópios capturam imagem de 'Mão de Deus' na Via Láctea Imagem: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

4. Milei enfrenta segunda greve geral na Argentina contra reformas. A paralisação teve forte adesão e deixou ruas quase desertas, escolas fechadas e afetou fortemente o transporte em geral, com centenas de voos cancelados. A Argentina vive uma grave recessão econômica, com inflação anual na casa dos 290%. Um ajuste fiscal permitiu, no primeiro trimestre do ano, o primeiro superávit desde 2008, mas houve milhares de demissões e redução dos salários e de aposentadorias. A atividade industrial entrou em colapso, sofrendo queda de 21,2% em março sobre igual período de 2023. O Senado argentino adiou para a próxima segunda as discussões sobre a "Lei Ônibus", que prevê privatizações, mudanças trabalhistas e fiscais e concentra poderes nas mãos do presidente.

5. TikTok vai marcar conteúdo gerado por Inteligência Artificial. A plataforma chinesa informou que vai começar a testar uma etiqueta para aplicar automaticamente aos vídeos criados ou editados com IA. A empresa afirma que a transparência para os usuários é fundamental. A autenticação do conteúdo torna-se cada vez mais necessária diante do rápido desenvolvimento da IA, o que provoca preocupações com a proliferação de material falso gerado por essa tecnologia, e que parece real. A nova marcação incluirá conteúdo criado com a ferramenta Firefly da Adobe, as imagens de IA do própro TikTok e o Dall-E da OpenAI. A mudança do TikTok ocorre no momento que a rede social corre o risco de ser banida dos EUA, se não vender sua filial americana para uma empresa sediada no país.

Deu na BBC: Forças sauditas "receberam ordens para matar" para desocupar terras para cidade ecológica. Reportagem da BBC, que entrevista um ex-oficial saudita exilado no Reino Unido, afirma que autoridades da Arábia Saudita ordenaram o uso de força letal para retirar moradores de tribos da área onde está sendo construída -por dezenas de empresas ocidentais - uma cidade no deserto projetada para não precisar do uso de carros. Ela faz parte do projeto de eco-região Neom, com investimento de US$ 500 bilhões, uma estratégia para diversificar a economia desse grande produtor de petróleo. A BBC analisou imagens de satélites de três das aldeias demolidas. Escolas e hospitais foram apagados do mapa. Pelo menos seis mil pessoas foram retiradas da área. "Rebeldes" de uma tribo que resistiram à desocupação foram mortos e moradores também foram detidos e acusados de terrorismo. Leia mais.