Assembleia Geral aprova pedido de reconhecimento da Palestina; Brasil apoia

O Paquistão acusou o israelense de arrogância. "Esses insultos precisam ser respondidos", disse. O governo russo defendeu a resolução, indicando que a adesão seria fundamental para proteger a existência do estado palestino. Mas acusou os EUA de ser o maior obstáculo.

Pelo novo texto, a comunidade internacional:

Determina que o Estado da Palestina está qualificado para ser membro das Nações Unidas de acordo com o artigo 4 da Carta e deve, portanto, ser admitido como membro das Nações Unidas;

Consequentemente, recomenda que o Conselho de Segurança reconsidere a questão favoravelmente, à luz dessa determinação e do parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 28 de maio de 1948, e em estrita conformidade com o artigo 4 da Carta das Nações Unidas;Decide, em caráter excepcional e sem estabelecer precedentes, adotar as modalidades estabelecidas no anexo da presente resolução para a participação do Estado da Palestina nas sessões e no trabalho da Assembleia Geral e nas conferências internacionais convocadas sob os auspícios da Assembleia ou de outros órgãos das Nações Unidas, bem como nas conferências das Nações Unidas;

Solicita ao Conselho Econômico e Social, na medida em que os direitos em questão possam ser exercidos por um não membro do Conselho, e a outros órgãos, agências especializadas, organizações e entidades relevantes dentro do sistema das Nações Unidas que apliquem as modalidades acima mencionadas;

Reafirma o direito do povo palestino à autodeterminação, incluindo o direito ao seu Estado independente da Palestina;