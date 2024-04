Porta do Inferno: o buraco em chamas há 50 anos causado por erro humano

Com isso, os profissionais envolvidos no projeto teriam percebido que, da cavidade recém-aberta, estava sendo expelida uma grande quantidade de gás metano — que eles julgaram ser perigoso para as pessoas que estavam no lugar. A "solução" encontrada foi colocar fogo no buraco, para tentar extinguir o gás que estava saindo dali — esperando que ele queimasse rapidamente. As chamas, entretanto, jamais se apagaram.

'Porta do Inferno': Cratera Darvaza, no Turcomenistão Imagem: iStock/Getty Images

"Porta para o Inferno". Devido ao fogo que se origina em suas profundezas subterrâneas, o lugar ganhou o apelido de "Porta para o Inferno".

Ponto turístico. A cerca de 250 quilômetros de Ashgabat, a capital do Turcomenistão, local é procurado por turistas que visitam o país. Desta cidade é possível entrar em tours até a "Porta para o Inferno". Depois de descer de veículos que fazem o transporte de turistas até o local, é possível caminhar até a borda do buraco e ficar frente a frente com seu interior. Vistos de longe, os viajantes ficam minúsculos diante da cavidade no meio do deserto.

Em 2013, o explorador da National Geographic, George Kourounis, desceu a cratera. Ele coletou amostras do solo, na esperança de saber se a vida poderia sobreviver em condições tão adversas. "Foi muito mais assustador, muito mais quente e maior do que eu pensava", lembra.