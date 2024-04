Vulcão onde chinesa morreu tem 'lava' azul, lago ácido e fumaça de enxofre

Uma turista chinesa morreu após cair dentro do vulcão Ijen, na Indonésia. Ela teria tropeçado na roupa que usava enquanto se posicionava para tirar uma foto. O caso ocorreu no último sábado (20).

Como é o vulcão Ijen

O Ijen é um complexo vulcânico localizado perto da costa oriental da ilha de Java, na Indonésia. A Indonésia tem cerca de 130 vulcões ativos e registra atividade sísmica e vulcânica com frequência, pois está situada no "Círculo de Fogo do Pacífico".

Atração turística com lago ácido. O vulcão Ijen, que se tornou uma atração turística e é o mais famoso da região, tem um lago azul-turquesa famoso por ser o "mais ácido do mundo", segundo a Unesco. O lago fica na cratera do vulcão e tem quase um quilômetro de comprimento.