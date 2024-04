Família bilionária: quem é jovem que sumiu na 'cracolândia' dos EUA

Mint Butterfield, 16, desapareceu no domingo (21), na Califórnia. Fruto do relacionamento entre empresários do Vale do Silício, Mint pode estar no distrito de Tenderloin, um local que é conhecido como "cracolândia", por crimes violentos, alta população de rua e venda de drogas ao ar livre, no centro de São Francisco.

Quem é Mint Butterfield

Mint nasceu em 2007. Seus pais são conhecidos do Vale do Silício, região da Califórnia famosa por ser sede de grandes startups de tecnologia: Stewart Butterfield, co-fundador do Slack (um mensageiro online muito usado no ambiente corporativo) e Caterina Fake, fundadora do Flickr, plataforma de compartilhamento de fotos. O casamento dos dois durou de 2001 a 2007, ano em que Mint nasceu. Atualmente, ambos têm relacionamentos com outros parceiros.