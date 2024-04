Posição de lótus: o misterioso caso da múmia escondida em estátua de Buda

Os órgãos do monge haviam sido removidos e substituídos por pedaços de papel com caracteres chineses antigos e outros materiais, de acordo com o History Channel.

A múmia estava sentada na posição de lótus, sobre panos também cobertos de inscrições chinesas. Acredita-se que ela seja do monge budista chamado Liuquan, um membro da Escola Chinesa de Meditação que teria vivido por volta do ano 1100.

Estátua de Buda passou por exames de imagem Imagem: Divulgação / Museu Drents

O monge praticou a automumificação para se preparar para a vida após a morte, segundo a CNN. O processo de automumificação envolve ser enterrado vivo dentro de uma câmara enquanto medita. Essa é uma tradição conhecida em países como Japão, China e Tailândia.

Roubo e coleção

A múmia estava exposta no Museu Drents e pertencia ao colecionador holandês Oscar van Overeem.