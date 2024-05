Irã desenvolve novo 'drone suicida' com ogiva e alto poder de fogo

Inspirado em modelo russo. Ainda de acordo com a publicação iraniana, o veículo aéreo não tripulado tem algumas semelhanças com o Lancet, da Rússia — que tem sido visto em combates na Síria e na Ucrânia desde que entrou em serviço, em 2020. Apesar disso, segundo a Forbes, não há indícios de que os russos tenham fornecido qualquer um dos seus drones para o Irã.

Considerando sua inspiração no Lancet, o novo "drone suicida" do Irã teria uma autonomia de vôo de 30 a 60 minutos. Arma também deve transportar uma carga útil de 3 a 6 kg dentro de um alcance de 40 quilômetros.

Arma é equipada com sistemas eletro-ópticos e uma ogiva. Muito utilizados em operações de contraemboscada, esses drones ficam à espreita até que um alvo seja localizado. Por serem considerados pequenos, eles podem ser transportados por tropas terrestres e também podem ser empregados em vários outros tipos de operações.

Modelo não é o único drone suicida do país: o Irã também conta com o Shahed 131 e o Shahed 136. O Shahed 136, inclusive, foi usado pelo Irã no ataque a Israel. Modelo de "drone suicida" foi desenvolvido pela iraniana Shahed Aviation Industries, pesa 200kg e pode transportar até 40 kg de ogivas na seção do nariz. Além disto, pode ser montado e lançado a partir de um caminhão militar ou comercial. A munição foi projetada para atacar alvos terrestres à distância.

O Irã tem a 14ª maior força militar do mundo, segundo levantamento do Global Fire Power — site internacional que mede as forças militares e faz um ranking anualmente. A lista de 2024 é baseada em mais de 60 fatores e tem 145 países.