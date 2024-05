Países prestam solidariedade às vítimas das chuvas no RS e oferecem ajuda

Países como Venezuela, Argentina, Itália, Uruguai e Portugal prestaram solidariedade à situação da população do Rio Grande do Sul, que está sendo atingida pelas chuvas há uma semana.

O que aconteceu

O governo do Uruguai informou que enviará um helicóptero para ajudar no resgate das vítimas. O anúncio foi feito no último sábado (4) pelo X (Antigo Twitter) e o Ministério da Defesa Nacional disse que a operação será realizada após mediação com o governo estadual e o Ministério das Relações Exteriores.

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, contou ter tido conhecimento da situação do Rio Grande do Sul e prestou condolências. A publicação, feita neste domingo (5), foi respondida pelo presidente Lula (PT). ''Obrigado pela solidariedade a essa região do Brasil, que também tem tantos descendentes de italianos que imigraram para nosso país.''