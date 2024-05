Brasileiro que matou jovem com espada em Londres responderá por 7 crimes

O hispano-brasileiro detido após realizar um ataque com espada e matar um adolescente responde por uma série de crimes, em Londres.

O que aconteceu

Marcus Aurelio Arduini Monzo, de 36 anos, é acusado de sete crimes. Ele responde pelos crimes de homicídio, duas tentativas de homicídio, duas lesões corporais, roubo qualificado e posse de artigo laminado.

Ele compareceu hoje ao tribunal. Além do assassinato do adolescente Daniel Anjorin, Marcus teria atacado dois policiais e esfaqueado um inspetor da polícia e um homem que estava com a família. Os ataques ocorreram no dia 30 de abril.