Deputada dos EUA confronta Paulo Figueiredo: 'É contra a ditadura militar?'

O economista e blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho se negou a responder pergunta sobre a ditadura brasileira feita por deputada norte-americana durante audiência realizada no Congresso dos Estados Unidos. Eles discutiam a liberdade de expressão no Brasil.

O que aconteceu

Democrata questionou posicionamento de blogueiro. Sydney Kamlager-Dove, que representa o estado de Illinois, fez perguntas a Figueiredo sobre o seu envolvimento em uma suposta tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 e, no fim, perguntou sobre a sua ligação com o período militar.

Figueiredo Filho é neto de João Figueiredo, último ditador do Brasil. Ele foi responsável por que governar o País entre 1979 e 1985. Morreu no Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1999 com insuficiências renal e cardíaca.